Валерий Газзаев: "Отстраненные спортсмены вправе подать на Баха в суд"

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев считает, что отстраненные российские спортсмены имеют право подать в суд на президента МОК Томаса Баха. Газзаев подчеркнул, что "61-я статья Олимпийской хартии гласит, что в случае недопуска на Олимпийские игры по неизвестным причинам чистых спортсменов, федерации, олимпийские комитеты и спортсмены вправе подавать в суд на руководителя МОК".

- Сейчас им является Томас Бах. А также могут подать в суд и на главу дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, который принимал решение о пожизненной дисквалификации наших спортсменов без какого-либо основания, что подтвердил в своем решении Спортивный арбитражный суд, который реабилитировал наших спортсменов, - приводит ТАСС слова Газзаева. - Надо содействовать развитию спортивного права и спортивного арбитража на международном уровне, а также и внутри страны.

С учетом монопольного положения международных спортивных организаций, необходимо создание системы "сдержек и противовесов", в которой бы все принимаемые этими организациями решения, в том числе о допуске или не допуске спортсменов, подлежали бы действительному судебному контролю со стороны Спортивного арбитражного суда.

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