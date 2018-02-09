17:54 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Валерий Газзаев: "Отстраненные спортсмены вправе подать на Баха в суд"

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Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев считает, что отстраненные российские спортсмены имеют право подать в суд на президента МОК Томаса Баха. Газзаев подчеркнул, что "61-я статья Олимпийской хартии гласит, что в случае недопуска на Олимпийские игры по неизвестным причинам чистых спортсменов, федерации, олимпийские комитеты и спортсмены вправе подавать в суд на руководителя МОК".

- Сейчас им является Томас Бах. А также могут подать в суд и на главу дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, который принимал решение о пожизненной дисквалификации наших спортсменов без какого-либо основания, что подтвердил в своем решении Спортивный арбитражный суд, который реабилитировал наших спортсменов, - приводит ТАСС слова Газзаева. - Надо содействовать развитию спортивного права и спортивного арбитража на международном уровне, а также и внутри страны. 

С учетом монопольного положения международных спортивных организаций, необходимо создание системы "сдержек и противовесов", в которой бы все принимаемые этими организациями решения, в том числе о допуске или не допуске спортсменов, подлежали бы действительному судебному контролю со стороны Спортивного арбитражного суда.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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sailor1990

Опа, Гаазаев стал разбираться в спортивном праве? С каких пор?

21:28

zoolord

100% надо если так действительно прописано. Надо идти до конца. Пусть эти уроды сдохнут.

21:04

Beard

шиза косила их ряд......................................в суд надо подавать на суд,то есть в CAS!Потому как согласно Олимпийской хартии,все спорные вопросы связанные с Олимпиадами решает CAS.Короче говоря все высеры наших чиновников ориентированны на внутренний рынок!

21:00

Есть мнение...

Вы сначала подайте в суд на тех, кто всю эту стремнину с мочой заМутил. Кто привел наш спорт к величайшему позору. Начните, как говорится, с себя. В своем свинарнике для начала порядок наведите. Пустозвоны никчемные!

20:34

echo2011

Всё бы ничего,только на российскую Конституцию плюют еще больше,чем на Олимпийскую хартию. А в суд подать, конечно можно,особенно в Басманный...

19:10

hant64

Подать могут, имеют право, только какой же суд удовлетворит хотя бы один подобный иск? Если только, как написали ниже, Краснопресненский))

19:07

ozozolio

А я подаю в суд на Газзаева-он не сбрил усы и потопил Аланию. Прошу возместить моральный ущерб.

18:28

riper

Ещё один чудак. На Баха в суд- совсем спятил.

18:20

Шуваловец

только если в Краснопреснеский

18:20