Валерий Газзаев: "Отстраненные спортсмены вправе подать на Баха в суд"

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев считает, что отстраненные российские спортсмены имеют право подать в суд на президента МОК Томаса Баха. Газзаев подчеркнул, что "61-я статья Олимпийской хартии гласит, что в случае недопуска на Олимпийские игры по неизвестным причинам чистых спортсменов, федерации, олимпийские комитеты и спортсмены вправе подавать в суд на руководителя МОК".
- Сейчас им является Томас Бах. А также могут подать в суд и на главу дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, который принимал решение о пожизненной дисквалификации наших спортсменов без какого-либо основания, что подтвердил в своем решении Спортивный арбитражный суд, который реабилитировал наших спортсменов, - приводит ТАСС слова Газзаева. - Надо содействовать развитию спортивного права и спортивного арбитража на международном уровне, а также и внутри страны.
С учетом монопольного положения международных спортивных организаций, необходимо создание системы "сдержек и противовесов", в которой бы все принимаемые этими организациями решения, в том числе о допуске или не допуске спортсменов, подлежали бы действительному судебному контролю со стороны Спортивного арбитражного суда.
sailor1990
Опа, Гаазаев стал разбираться в спортивном праве? С каких пор?
21:28
zoolord
100% надо если так действительно прописано. Надо идти до конца. Пусть эти уроды сдохнут.
21:04
Beard
шиза косила их ряд......................................в суд надо подавать на суд,то есть в CAS!Потому как согласно Олимпийской хартии,все спорные вопросы связанные с Олимпиадами решает CAS.Короче говоря все высеры наших чиновников ориентированны на внутренний рынок!
21:00
Есть мнение...
Вы сначала подайте в суд на тех, кто всю эту стремнину с мочой заМутил. Кто привел наш спорт к величайшему позору. Начните, как говорится, с себя. В своем свинарнике для начала порядок наведите. Пустозвоны никчемные!
20:34
echo2011
Всё бы ничего,только на российскую Конституцию плюют еще больше,чем на Олимпийскую хартию. А в суд подать, конечно можно,особенно в Басманный...
19:10
hant64
Подать могут, имеют право, только какой же суд удовлетворит хотя бы один подобный иск? Если только, как написали ниже, Краснопресненский))
19:07
ozozolio
А я подаю в суд на Газзаева-он не сбрил усы и потопил Аланию. Прошу возместить моральный ущерб.
18:28
riper
Ещё один чудак. На Баха в суд- совсем спятил.
18:20
Шуваловец
только если в Краснопреснеский
18:20