Валери Фурнерон: "Создание Независимой организации антидопингового тестирования - решающий шаг в борьбе с допингом"

Глава Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнерон отметила прогресс в борьбе с допингом после создания возглавляемой ей организации. По ее словам, ITA помогает укрепить доверие в том, что интересы чистых спортсменов остаются защищенными.

- Создание ITA - решающий шаг в борьбе с допингом. Я горда тем, что возглавляю его, - цитирует официальный сайт МОК Фурнерон. - Быстро начав работу, ITA позволяет большому числу международных федераций и крупных международных соревнований пользоваться ее услугами. За счет этого укрепляется доверие в том, что спортсмены и спортивное движение борются с допингом и защищают чистых спортсменов.

Напомним, в пятницу комиссия МОК во главе с Валери Фурнерон по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчахане даже под флагом МОК. Как стало известно, в нем – многие звездные участники Игр-2014 в Сочи, а также атлеты, которые не выступали на домашней Олимпиаде.