Валери Фурнерон: "Наша задача – не допустить спортсменов, которые подозревались в употреблении допинга"

Глава комиссии по допуску спортсменов Валери Фурнерон рассказала, в чем состоит ее работа. Она напомнила, что 50 тренеров и 10 членов медштаба российской делегации были исключены из заявки. Тем не менее, конкретных имен она не назвала.
– Наша задача – не допустить до соревнований тех спортсменов, которые подозревались в употреблении запрещенных препаратов, – сказала Фурнерон. – Мы исключили 50 тренеров и 10 членов медицинского штаба российской делегации. Мы так же нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах.
kolos249
А как насчёт пойманных на допинге англосаксов и прочих западников? Почему от них не очищают олимпийское движение?
08:57
alexvi
Но подозревают только русских -((( Подозреваем, что в МОК подозрительные люди, пора всех менять... или убирать... за циничное уничтожение спортивных олимпийских принципов Пьера Кубертэна. И после своих таких заявлений господа из МОК расчитывают на любовь СМИ и болельщиков из России?!?! Под суд всех виновных в издевательствах над русскими спортсменами!!!
07:53
bolt_1961
Подозреваются в применении. А как же презумпция невиновности ? А у меня подозрения подозрения что она не дружит с головой.Ну и давайте упечем ее в психушку
07:30
Dymanomashina
А среди норвежцев искать не пытались? А среди американцев? Ааааа, я ж забыл, им всем допинг легально жрать можно, они гиперактивные))
07:20
drew81
Атлет, связанный с допингом. Новый образ российского атлета для всего мира. И каждый день надо всем об этом напоминать, так как за всё заплачено, как за рекламу на тв
06:43
muzsolini
Это похлеще, чем 37-й год. Паранойя зашкаливает, театр абсурда превращается в нелепый хаос. Люди России всё больше разочаровываются в западе и консолидируются вокруг Путина. В чём логика?
04:42