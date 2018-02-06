Валери Фурнерон: "Наша задача – не допустить спортсменов, которые подозревались в употреблении допинга"

Глава комиссии по допуску спортсменов Валери Фурнерон рассказала, в чем состоит ее работа. Она напомнила, что 50 тренеров и 10 членов медштаба российской делегации были исключены из заявки. Тем не менее, конкретных имен она не назвала.

– Наша задача – не допустить до соревнований тех спортсменов, которые подозревались в употреблении запрещенных препаратов, – сказала Фурнерон. – Мы исключили 50 тренеров и 10 членов медицинского штаба российской делегации. Мы так же нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах.

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