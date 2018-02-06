Валери Фурнерон: "Дисквалификация россиян – больше горе, но это было необходимо"

Глава комиссии МОК по допуску спортсменов Валери Фурнерон подчеркнула, что ее миссия – стоять на защите чистых спортсменов. По ее словам, дисквалификация россиян была необходимой для укрепления борьбы с допингом.

– Я страстно люблю спорт и всегда его любила, – сказала в ходе 132-й сессии МОК Фурнерон. – Я защищаю нравственность в спорте и защищаю чистых спортсменов – лично и публично. Я считаю эту ситуацию (дисквалификацию российских спортсменов. – Прим. "СЭ") большим горем, но это нужно было сделать, чтобы усилить борьбу с допингом.

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