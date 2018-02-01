Валентина Матвиенко: "Россия будет требовать изменения полномочий МОК, чтобы вернуть его цели"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что решение CAS – это восстановление справедливости. Матвиенко также добавила, что Россия будет требовать изменения полномочий МОК.

– Наша страна будет выполнять все требования МОК, но после Олимпиады-2018 Россия как один из ведущих членов олимпийского движения должна предпринять все меры, чтобы изменить подобную практику управления международным спортом, пересмотреть полномочия и возможности МОК, чтобы решения принимались только на основе фактов и доказательств, – цитирует "РИА Новости" Матвиенко. – Мы будем делать все, чтобы сохранить Олимпийское движение и вернуть его к изначальным целям.

Мы могли бы хлопнуть дверью, и были бы правы, потому что это точно незаконно и несправедливо. Но мы этого не сделали. Это был бы шаг к продолжению разрушения олимпийского движения, начало которому положил сам МОК. Будем бороться не силой, а законом, в рамках международного права. И мы верим, что справедливость победит. Сегодняшнее решение – это восстановление справедливости.

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.