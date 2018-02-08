ВАДА установило систему видеонаблюдения в антидопинговых лабораториях Кореи

Председатель независимой программы наблюдателей ВАДА Бен Макдевитт отметил, что все антидопинговые лаборатории, которые находятся в Корее на территории проведения Олимпийских игр-2018, были оборудованы системой видеонаблюдения. Руководитель надеется, что эти меры помогут избежать махинаций с допинг-пробами.

– Сделаем все, чтобы махинации с допинг-пробами больше не повторились, – цитирует Inside the Games Макдевитта. – Все помещения антидопинговой лаборатории на территории проведения Олимпиады были оборудованы системой видеонаблюдения. Мы закроем лазейки, которые могли использовать в Сочи. Гарантирует ли это что-то? Нет. Но я уверен, что мы обеспечим максимальное количество "чистых" спортсменов.

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