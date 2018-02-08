ВАДА установило систему видеонаблюдения в антидопинговых лабораториях Кореи

Председатель независимой программы наблюдателей ВАДА Бен Макдевитт отметил, что все антидопинговые лаборатории, которые находятся в Корее на территории проведения Олимпийских игр-2018, были оборудованы системой видеонаблюдения. Руководитель надеется, что эти меры помогут избежать махинаций с допинг-пробами.
– Сделаем все, чтобы махинации с допинг-пробами больше не повторились, – цитирует Inside the Games Макдевитта. – Все помещения антидопинговой лаборатории на территории проведения Олимпиады были оборудованы системой видеонаблюдения. Мы закроем лазейки, которые могли использовать в Сочи. Гарантирует ли это что-то? Нет. Но я уверен, что мы обеспечим максимальное количество "чистых" спортсменов.
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Lars Berger
У меня просьба к корейцам: увидите на мониторе нервного мужика, сующего мочу в стенку - стреляйте на поражение. Это - Ро Дчен Ко В. Бедоносец. Не задумывайтесь, мочите...
21:52
NapoliFC
Макларен и прочие не разу не были в Сочи, "место преступления" не видели, тут и обсуждать нечего.
21:40
miker65
Проснулись ежики после зимы...
21:04
Mao11
Эти козлы до сих пор уверяют весь мир в махинациях с допинг пробами в Сочи. а я хочу вопрос им задать почему же вы лохи не имеете ни одной иностранной пробы испорченной в Сочи, а ответ прост . не было никаких махинаций, а все заявления группы выродков ВАДА являются не чем иным как подрывающими международный чистый спорт инсинуациями, за которые они обязаны понести уголовное и материальное наказание.
20:59
shpasic
а он-лайн трансляции будут?
20:58
martin.gore
Круто!!! А до 2018 года видеонаблюдения не было???????
20:35