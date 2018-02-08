ВАДА повысит меры безопасности в антидопинговых лабораториях в Пхенчхане

ВАДА планирует ввести повышенные меры безопасности в антидопинговых лабораториях Пхенчхана во время Олимпиады-2018, сообщает Inside the Games. Вход в лаборатории будет ограничен, а за каждым сотрудником будет следить специальная система, которая будет подавать сигнал тревоги, когда работник задержится в помещении более чем на пять минут.
Ранее также стало известно, что все антидопинговые лаборатории, которые находятся в Корее на территории проведения Олимпийских игр-2018, были оборудованы системой видеонаблюдения.
Все меры вводятся с целью не повторить ситуации, которая сложилась в Сочи-2014. При этом отмечается, что даже это не сможет полностью исключить все варианты махинаций с допинг-пробами.
Клава
Да спишут на хакеров! Опять везде русский след будет! У них ведь глаз как у собаки и нюх как у орла! Правильно говорит "Справедливая Россия" "Видимо, там боятся, что если наши сильнейшие спортсмены успешно выступят на Олимпиаде в Пхенчхане, то другие страны недополучат медалей, на которые они рассчитывали"
21:07
sukhoy63
Тайно завезут загримированного Григория.
21:00
staerswimmer23
"Даже это не поможет исключить...." Ясен пень русские опять пробы подменят, Бло Хи Ин уже на месте!
20:15
Felix BARSA
Ну, ну, мафия не дремлет...
20:08
SIZ170
а кто пробирки царапать будет уже нашли?))))
20:05
Serenky25
Да уж. 11 друзей ВАДА. Новый фильм.
19:22