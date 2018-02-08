ВАДА повысит меры безопасности в антидопинговых лабораториях в Пхенчхане

ВАДА планирует ввести повышенные меры безопасности в антидопинговых лабораториях Пхенчхана во время Олимпиады-2018, сообщает Inside the Games. Вход в лаборатории будет ограничен, а за каждым сотрудником будет следить специальная система, которая будет подавать сигнал тревоги, когда работник задержится в помещении более чем на пять минут.

Ранее также стало известно, что все антидопинговые лаборатории, которые находятся в Корее на территории проведения Олимпийских игр-2018, были оборудованы системой видеонаблюдения.

Все меры вводятся с целью не повторить ситуации, которая сложилась в Сочи-2014. При этом отмечается, что даже это не сможет полностью исключить все варианты махинаций с допинг-пробами.