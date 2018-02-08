19:14 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

ВАДА повысит меры безопасности в антидопинговых лабораториях в Пхенчхане

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ВАДА планирует ввести повышенные меры безопасности в антидопинговых лабораториях Пхенчхана во время Олимпиады-2018, сообщает Inside the Games. Вход в лаборатории будет ограничен, а за каждым сотрудником будет следить специальная система, которая будет подавать сигнал тревоги, когда работник задержится в помещении более чем на пять минут.

Ранее также стало известно, что все антидопинговые лаборатории, которые находятся в Корее на территории проведения Олимпийских игр-2018, были оборудованы системой видеонаблюдения.

Все меры вводятся с целью не повторить ситуации, которая сложилась в Сочи-2014. При этом отмечается, что даже это не сможет полностью исключить все варианты махинаций с допинг-пробами.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Клава

Да спишут на хакеров! Опять везде русский след будет! У них ведь глаз как у собаки и нюх как у орла! Правильно говорит "Справедливая Россия" "Видимо, там боятся, что если наши сильнейшие спортсмены успешно выступят на Олимпиаде в Пхенчхане, то другие страны недополучат медалей, на которые они рассчитывали"

21:07

sukhoy63

Тайно завезут загримированного Григория.

21:00

staerswimmer23

"Даже это не поможет исключить...." Ясен пень русские опять пробы подменят, Бло Хи Ин уже на месте!

20:15

Felix BARSA

Ну, ну, мафия не дремлет...

20:08

SIZ170

а кто пробирки царапать будет уже нашли?))))

20:05

Serenky25

Да уж. 11 друзей ВАДА. Новый фильм.

19:22