Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) одобрило создание Независимой организации допинг-тестирования (ITA), сообщает Insidethegames. Ранее предложение о ее создании было выдвинуто Международным олимпийским комитетом (МОК).

Система должна быть запущена до старта Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Финансировать данный проект будет МОК.

Комитетом была представлена декларацию реформ в антидопинговой системе, которая состоит из 12 пунктов. ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования каждого спортсмена.

Для участия в международных соревнованиях атлеты будут обязаны сдать определенное количество тестов. Согласно идее МОК, атлет, не выполнивший этих требований, не будет допущен до международных стартов.