07:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

ВАДА назвало приятной новостью решение CAS о недопуске россиян

WADA. Фото AFP
WADA. Фото AFP
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) осталось довольно решением CAS отклонить апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018​.

- Это решение является приятной новостью для нас, для спортсменов и всех других людей, которые выступают за чистый спорт и честные Игры, - цитирует пресс-служба ВАДА президента организации Крейга Риди. - Публикация этого решения перед церемонией открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане хорошая новость, так как это успокоит спортсменов, что в соревнованиях примут участие только российские спортсмены, которые соблюдали строгие антидопинговые критерии.

CAS отклонил иски 47 россиян // Решение СAS: полный перевод

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sawrtre

особенно норвеги и америкосы с канадой "ЧИСТЫЕ"!!!!!!!!!!!!!!!!ОТ ДОПИНГА ИХ БАБЫ НА МУЖИКОВ СТАЛИ ПОХОЖИ.

10:22

Vittorio-049

его бы успокоить навечно!

08:57

oleg.bob

Риди, ты ишак!

08:51

Vlаdimir

Дерьмо! Сначала сами лживыми, бездоказательными обвинениями разворошили это сообщество, а теперь говорит об "успокоении"!

08:28

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