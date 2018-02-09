ВАДА назвало приятной новостью решение CAS о недопуске россиян

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) осталось довольно решением CAS отклонить апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018​.

- Это решение является приятной новостью для нас, для спортсменов и всех других людей, которые выступают за чистый спорт и честные Игры, - цитирует пресс-служба ВАДА президента организации Крейга Риди. - Публикация этого решения перед церемонией открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане хорошая новость, так как это успокоит спортсменов, что в соревнованиях примут участие только российские спортсмены, которые соблюдали строгие антидопинговые критерии.

CAS отклонил иски 47 россиян // Решение СAS: полный перевод