ВАДА хочет получить право наказывать международные федерации до Олимпиады-2018

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) хочет принять новые правила, которые позволят организации накладывать санкции на национальные олимпийские комитеты по аналогии с наказанием спортсменов за нарушение антидопинговых правил, утверждает AP.

Агентство намерено получить данное право до Игр-2018, чтобы не ждать 2021 года, когда вступит в силу новый кодекс организации.

Данное решение мотивировано тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) проигнорировал рекомендацию ВАДА о недопуске сборной России в полном составе к Олимпийским играм-2016 в Рио-де-Жанейро.

Если эти изменения будут одобрены, МОК и все государства, подписавшие этот договор, должны будут согласиться с новой системой санкций с учетом права на апелляцию.