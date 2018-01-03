В США призывают бойкотировать Олимпиаду, если в ней примет участие КНДР

В США звучат призывы бойкотировать Олимпиаду-2018, если в ней примет участие команда из КНДР. С такой идеей выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
– Если будет позволено участвовать в Олимпиаде КНДР, то тем самым мы узаконим наименее легитимный режим на планете, – написал в своем Твиттере Грэм. – Уверен, что Корея откажется от такого абсурдного решения. Твердо верю, что если все же КНДР окажется на Играх, США их бойкотируют.
Ранее стало известно, что Корея и КНДР ведут переговоры об участии северной страны в Олимпиаде в усеченном составе.
М1967
Кто-то из американцев попался на допинге? И из-за этого не надо ехать на Олимпиаду?
19:00 3 января
usuns
т.е. им все пофиг - по откровенно политическим мотивам предлагают бойкоитровать, даже не стесняются! а мы боимся - нас чморят, о нас ноги вытирают - если бойкотируем выгонят еще на 3 олимпиады)
17:34 3 января
top220
Кто нибудь объяснит, что за матрацы держат за своей спиной африканские спортсмены на фото?
15:53 3 января
Thomas_Boy_
А я уже бойкотирую.
15:39 3 января
Boooom
Поскольку американский рынок это миллиарды и миллиарды, а северокорейский это ноль, понятно что МОК сделает все возможное что бы КНДР не поехала.
14:02 3 января
fireman32
Канада,Великобритания,Украина,Латвия послушно поддержат такой бойкот))
13:59 3 января
YurovTheBest
отлично!!
13:53 3 января
Джон....Сильвер
Да ради бога!
13:49 3 января
Igorello97
Пусть бойкотируют, я за.
13:49 3 января
Kluchnik
Ustkamansk А, ведь вполне. )))
13:39 3 января
Ustkamansk
Уже нет. Инфа от СЭкса
13:26 3 января