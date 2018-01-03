В США призывают бойкотировать Олимпиаду, если в ней примет участие КНДР

В США звучат призывы бойкотировать Олимпиаду-2018, если в ней примет участие команда из КНДР. С такой идеей выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

– Если будет позволено участвовать в Олимпиаде КНДР, то тем самым мы узаконим наименее легитимный режим на планете, – написал в своем Твиттере Грэм. – Уверен, что Корея откажется от такого абсурдного решения. Твердо верю, что если все же КНДР окажется на Играх, США их бойкотируют.

Ранее стало известно, что Корея и КНДР ведут переговоры об участии северной страны в Олимпиаде в усеченном составе.