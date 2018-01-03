13:10 3 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

В США призывают бойкотировать Олимпиаду, если в ней примет участие КНДР

Спортсмены из США. Фото REUTERS
Спортсмены из США. Фото REUTERS
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В США звучат призывы бойкотировать Олимпиаду-2018, если в ней примет участие команда из КНДР. С такой идеей выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

– Если будет позволено участвовать в Олимпиаде КНДР, то тем самым мы узаконим наименее легитимный режим на планете, – написал в своем Твиттере Грэм. – Уверен, что Корея откажется от такого абсурдного решения. Твердо верю, что если все же КНДР окажется на Играх, США их бойкотируют.

Ранее стало известно, что Корея и КНДР ведут переговоры об участии северной страны в Олимпиаде в усеченном составе.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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М1967

Кто-то из американцев попался на допинге? И из-за этого не надо ехать на Олимпиаду?

19:00 3 января

usuns

т.е. им все пофиг - по откровенно политическим мотивам предлагают бойкоитровать, даже не стесняются! а мы боимся - нас чморят, о нас ноги вытирают - если бойкотируем выгонят еще на 3 олимпиады)

17:34 3 января

top220

Кто нибудь объяснит, что за матрацы держат за своей спиной африканские спортсмены на фото?

15:53 3 января

Thomas_Boy_

А я уже бойкотирую.

15:39 3 января

Boooom

Поскольку американский рынок это миллиарды и миллиарды, а северокорейский это ноль, понятно что МОК сделает все возможное что бы КНДР не поехала.

14:02 3 января

fireman32

Канада,Великобритания,Украина,Латвия послушно поддержат такой бойкот))

13:59 3 января

YurovTheBest

отлично!!

13:53 3 января

Джон....Сильвер

Да ради бога!

13:49 3 января

Igorello97

Пусть бойкотируют, я за.

13:49 3 января

Kluchnik

Ustkamansk А, ведь вполне. )))

13:39 3 января

Ustkamansk

Уже нет. Инфа от СЭкса

13:26 3 января