11:33 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

В Совфеде предложили реформировать МОК в ответ на критику CAS со стороны Баха

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Александр ЛЕГКОВ.МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов оценил предложение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха реформировать Спортивный арбитражный суд (CAS), который оправдал пожизненно отстраненных российских спортсменов.

- Полагаю, что Томас Бах находится в очень сложной ситуации – не спортивной, а политической, - цитирует Морозова RT. - Поэтому он ищет такой компромиссный вариант, который поможет его служебному долголетию. Реформировать нужно МОК... Чтобы невозможно было по политическим мотивам лишать национальную делегацию, даже чистых спортсменов, участия в Олимпийских играх. И чтобы олимпийское движение не переходило в разряд инструментов внешней политики одного государства – США.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/477225-sovfed-mok-cas-bah

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (8)
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gayduk

Игорь Морозов - это такой чудак на одну букву.

16:31

+-=0

от СОВФЕДа больше вреда , чем от МОК...

13:23

Slim Taller

Каким образом можно реформировать то,откуда тебя выгнали с позором?! Ни флага,ни гимна,ни совести.

12:24

shur

Papa Dolphin Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов -------------------- Кто это?_______________Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов

12:22

Papa Dolphin

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов -------------------- Кто это?

12:21

Duke of York

А эта корова представляет себе, как реформировать МОК? А главное - кто ее слушать будет? Начать надо с того, что сами можем. В частности, убрать непотопляемое Мутко из правительтства и усадить на скамью подсудимых,

12:05

alex160554

Странно. Сами говорят, что спорт слишком политизирован, и сами же без конца приводят высказывания политиков.

11:42

shur

Все верно, но только кто это будет делать, и кто нас будет слушать?

11:39