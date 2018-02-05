В Совфеде предложили реформировать МОК в ответ на критику CAS со стороны Баха

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов оценил предложение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха реформировать Спортивный арбитражный суд (CAS), который оправдал пожизненно отстраненных российских спортсменов.

- Полагаю, что Томас Бах находится в очень сложной ситуации – не спортивной, а политической, - цитирует Морозова RT. - Поэтому он ищет такой компромиссный вариант, который поможет его служебному долголетию. Реформировать нужно МОК... Чтобы невозможно было по политическим мотивам лишать национальную делегацию, даже чистых спортсменов, участия в Олимпийских играх. И чтобы олимпийское движение не переходило в разряд инструментов внешней политики одного государства – США.