12:14 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

В расширенный список сборной России на Олимпиаду-2018 вошли 690 спортсменов

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Руководитель управления содействия олимпийской подготовке ОКР Александр Грушин сообщил, что организация составила расширенный список спортсменов на Олимпиаду-2018. Турнир пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. До этого времени состав будет корректироваться в зависимости от результатов, которые будут показаны спортсменами.

- Этот список, состоящий из 690 человек, составляли сами федерации по зимним олимпийским видам спорта, - приводит ТАСС слова Грушина. - Он является расширенным и будет постоянно подвергаться корректировке в зависимости от результатов, которые покажут спортсмены на соревнованиях.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3885315

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