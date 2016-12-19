В расширенный список сборной России на Олимпиаду-2018 вошли 690 спортсменов

Руководитель управления содействия олимпийской подготовке ОКР Александр Грушин сообщил, что организация составила расширенный список спортсменов на Олимпиаду-2018. Турнир пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. До этого времени состав будет корректироваться в зависимости от результатов, которые будут показаны спортсменами.

- Этот список, состоящий из 690 человек, составляли сами федерации по зимним олимпийским видам спорта, - приводит ТАСС слова Грушина. - Он является расширенным и будет постоянно подвергаться корректировке в зависимости от результатов, которые покажут спортсмены на соревнованиях.