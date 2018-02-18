В Оргкомитете не знают, почему на трибунах есть свободные места

Представитель оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане Сун Баик Ю не может объяснить, почему на трибунах есть свободные места. По словам представителя оргкомитета, билеты на все соревнования были распроданы заранее.

– На ряд соревнований распроданы все билеты, и мы сами пока не понимаем, почему остались пустыми какие-то места, - цитирует "Р-Спорт" Сун Баика Ю. - Кто-то говорит, что дело в лунном Новом годе, кто-то говорит, что слишком много было зарезервировано билетов для сотрудников организаций, кто-то купил билеты на разные соревнования и на какие-то не пошел. В идеале мы стремимся к тому, чтобы не осталось ни одного незанятого места.