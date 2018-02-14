В олимпийский парк для ликвидации последствий урагана прибыли спасатели

Сильный ветер продолжает свирепствовать в Пхенчхане, вмешиваясь в организацию Олимпиады. Порывами ветра разрушены некоторые легкие конструкции, включая палатки. В олимпийском парке появились спасатели, которые должны устранить последствия стихии и оказать помощь, если будут пострадавшие.
Ранее по громкоговорителю организаторы предупредили болельщиков, чтобы они не выходили на улицу. Из-за ветра также отложены некоторые соревнования.
Ураган на Олимпиаде. Разрушены палатки, в парк зашли спасатели #ОИ2018 #Olympics pic.twitter.com/xhSnw7tjJs– СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 февраля 2018 г.
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