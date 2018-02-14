В олимпийский парк для ликвидации последствий урагана прибыли спасатели

Сильный ветер продолжает свирепствовать в Пхенчхане, вмешиваясь в организацию Олимпиады. Порывами ветра разрушены некоторые легкие конструкции, включая палатки. В олимпийском парке появились спасатели, которые должны устранить последствия стихии и оказать помощь, если будут пострадавшие.

Ранее по громкоговорителю организаторы предупредили болельщиков, чтобы они не выходили на улицу. Из-за ветра также отложены некоторые соревнования.

Главное на Олимпиаде-2018 // ​Медальный зачет Олимпиады-2018 //

Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь