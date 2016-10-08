В ноябре будут готовы хоккейные арены для Олимпиады-2018

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что уже в ноябре должны быть готовы арены, где пройдут хоккейные матчи Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Мужской и женский олимпийские турниры пройдут на двух аренах в городе Канныне с 10 по 25 февраля 2018 года.

– Их строительство должно быть завершено в скором времени: одну арену закончат в октябре, другую – в ноябре. Конечно, эти арены нельзя сравнивать с теми, что есть в Ванкувере и Сочи, но это не означает, что они плохие, – цитирует ТАСС Фазеля. – Корейцы проделали большие усилия, и я ценю это. Хотел бы напомнить, что Корея – не хоккейная страна, там пошли по своему пути, и те же 10 тысяч человек – хорошая вместимость для дворцов этой страны.

Тестовые соревнования важны для нас. Если вы помните, в Сочи за год до Олимпиады проходил чемпионат мира среди юниоров. Поэтому важно в Корее провести подобные соревнования за год до Игр. В Корее нет больших хоккейных соревнований, как в России и Канаде, и мы ей в этом плане поможем.