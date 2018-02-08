В Норвегии обеспокоены большим количеством лекарств от астмы у спортсменов

Бывший член НОК Норвегии Ханс Бернард Скасет заявил, что не понимает, для чего спортсменам большое количество лекарств от астмы на Олимпийских играх-2018. Руководитель считает неправдоподобными слова о том, что спортсмены могут заболеть во время соревнований.

– Это вызывает обеспокоенность, поскольку не совсем понятно, зачем такое количество лекарств одного типа, – цитирует NRK Скасета. – Мы должны получить объяснение, которому поверим, потому что не похоже, что они намерены привезти часть лекарств обратно. Нецелесообразно оснащать лучших спортсменов таким большим количеством лекарств от астмы, не давая правильного объяснения. Пояснения из серии, взято из соображений безопасности, поскольку спортсмены и тренеры могут в любой момент заболеть, кажутся неправдоподобными.

Ранее сообщалось, что норвежская команда привезла на Игры 1800 доз симбикорта, по 1200 доз атровента, альвеско и айромира, 360 доз вентолина (сальбутамол), а также 43 ингалятора и 10 небулайзеров.