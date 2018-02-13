В МОК пояснили, как распределяли квоты россиян, не допущенных на Олимпиаду

Cпортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит МакКонелл объяснил, как квоты российских спортсменов, не допущенных до Олимпиады в Пхенчхане, переходили к другим сборным. По его словам, распределение проводилось по рейтингу.

– Когда проходил квалификационный раунд, расследование комиссии Дениса Освальда не учитывалось, – цитирует "Р-Спорт" МакКонелла. Но после этого, по результатам допуска квоты перешли к другим спортсменам согласно рейтингу.

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