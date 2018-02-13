08:06 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

В МОК пояснили, как распределяли квоты россиян, не допущенных на Олимпиаду

3

Cпортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит МакКонелл объяснил, как квоты российских спортсменов, не допущенных до Олимпиады в Пхенчхане, переходили к другим сборным. По его словам, распределение проводилось по рейтингу.

– Когда проходил квалификационный раунд, расследование комиссии Дениса Освальда не учитывалось, – цитирует "Р-Спорт" МакКонелла. Но после этого, по результатам допуска квоты перешли к другим спортсменам согласно рейтингу.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180213/1132482305.html

3
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

jjyra0tc20miz

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

12:06

Lunatic Pride

и к кому же? огласите весь список...пжалуста.

09:39

grad45

Превратили Олимпиаду в чёрт знает что... Позорная Олимпиада, самая скучная, не интересная, не яркая, не интригующая... В России интерес зрителей к ней резко упал. Передачи не рейтинговые. Я, например, биатлон вообще уже не смотрю. Ну, за что МОК боролся, на то и напоролся...

09:38

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!