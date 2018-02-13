В МОК пояснили, как распределяли квоты россиян, не допущенных на Олимпиаду

Cпортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит МакКонелл объяснил, как квоты российских спортсменов, не допущенных до Олимпиады в Пхенчхане, переходили к другим сборным. По его словам, распределение проводилось по рейтингу.
– Когда проходил квалификационный раунд, расследование комиссии Дениса Освальда не учитывалось, – цитирует "Р-Спорт" МакКонелла. Но после этого, по результатам допуска квоты перешли к другим спортсменам согласно рейтингу.
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https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180213/1132482305.html
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
Lunatic Pride
и к кому же? огласите весь список...пжалуста.
09:39
grad45
Превратили Олимпиаду в чёрт знает что... Позорная Олимпиада, самая скучная, не интересная, не яркая, не интригующая... В России интерес зрителей к ней резко упал. Передачи не рейтинговые. Я, например, биатлон вообще уже не смотрю. Ну, за что МОК боролся, на то и напоролся...
09:38