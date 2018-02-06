В МОК не знали об отказе Граф участвовать в Играх-2018?

Не все члены Межународного олимпиского комитета (МОК), по всей видимости, знают, что российская конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в Олимпийских играх-2018. На 132-й сессии МОК спортивный директор организации Кит Макконелл сказазал, что олимпийских атлетов из России будет 168 человек, а заместитель гендиректора МОК Пер Миро назвал другую цифру - 169. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс объяснил это тем, что Ольгу Граф еще можно заменить.

Также в западных СМИ вызывало большое удивление информация об отказе Граф участвовать в Играх несмотря на то, что об этом она объявила еще неделю назад.

Ольга Граф не едет на Олимпиаду. И вот почему