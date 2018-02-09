12:38 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

В Кремле сожалеют о решении CAS по недопуску россиян на Олимпиаду

На Играх-2018 нет российского флага и многих звезд сборной. Фото REUTERS
На Играх-2018 нет российского флага и многих звезд сборной. Фото REUTERS
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Олимпиада в Пхенчхане - на сайте &quot;СЭ&quot;.Олимпиада-24. Видеоlive "СЭ"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле сожалеют о решении Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего иски российских спортсменов. Он также добавил, что сейчас важно поддержать российских спортсменов, которые не могут принимать участие в Олимпийских играх.

– Мы сожалеем. Мы принимаем во внимание решение этой судебной инстанции, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – И, безусловно, мы продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои права. Сейчас главное – поддержать наших спортсменов: и тех, кто остался на родине, и тех, кто поехал сейчас в Корею и будет там выступать.

Реформирование спортивной области? Какие-то громкие слова про реформирование и так далее, я думаю, сейчас, наверное, не время об этом говорить.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180209/1132234168.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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ДСВ

Интересно,он умеет ещё что-нибудь ,кроме того как сожалеть !!!???... Бесхребетное существо

14:22

ОАР-овцы -- гоу хоум

Ну, да.... И заплатить ИМ немерянные баблосы из налоговых отчислений россиян... Для сравнения ::::: разве студенту, отчисленному из ВУЗа, продолжают платить стипендию???? Разве рабочему, врачу, педагогу, военнослужащему, УВОЛЕННЫМ с работы, продолжают платить зарплату???? А в нашей НЕОБЬЯТНОЙ --- да за ради бога.... ДЕНИХ в бюджете немеренно...

13:33

Весёлый©

ААААААААА!!!! Зашел, ожидая увидеть Мы сожалеем".

13:21

rusfed 2.0

Секретариат божьей росы

12:49

Vladstep

Без комментариев. Экземпляр. Глас гаранта.

12:48

DimEnzo

Поддержите их в гражданских судах.

12:46