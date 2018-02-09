В Кремле сожалеют о решении CAS по недопуску россиян на Олимпиаду

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле сожалеют о решении Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего иски российских спортсменов. Он также добавил, что сейчас важно поддержать российских спортсменов, которые не могут принимать участие в Олимпийских играх.

– Мы сожалеем. Мы принимаем во внимание решение этой судебной инстанции, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – И, безусловно, мы продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои права. Сейчас главное – поддержать наших спортсменов: и тех, кто остался на родине, и тех, кто поехал сейчас в Корею и будет там выступать.

Реформирование спортивной области? Какие-то громкие слова про реформирование и так далее, я думаю, сейчас, наверное, не время об этом говорить.

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