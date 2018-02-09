В Кремле сожалеют о решении CAS по недопуску россиян на Олимпиаду

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле сожалеют о решении Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего иски российских спортсменов. Он также добавил, что сейчас важно поддержать российских спортсменов, которые не могут принимать участие в Олимпийских играх.
– Мы сожалеем. Мы принимаем во внимание решение этой судебной инстанции, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – И, безусловно, мы продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои права. Сейчас главное – поддержать наших спортсменов: и тех, кто остался на родине, и тех, кто поехал сейчас в Корею и будет там выступать.
Реформирование спортивной области? Какие-то громкие слова про реформирование и так далее, я думаю, сейчас, наверное, не время об этом говорить.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180209/1132234168.html
ДСВ
Интересно,он умеет ещё что-нибудь ,кроме того как сожалеть !!!???... Бесхребетное существо
14:22
ОАР-овцы -- гоу хоум
Ну, да.... И заплатить ИМ немерянные баблосы из налоговых отчислений россиян... Для сравнения ::::: разве студенту, отчисленному из ВУЗа, продолжают платить стипендию???? Разве рабочему, врачу, педагогу, военнослужащему, УВОЛЕННЫМ с работы, продолжают платить зарплату???? А в нашей НЕОБЬЯТНОЙ --- да за ради бога.... ДЕНИХ в бюджете немеренно...
13:33
Весёлый©
ААААААААА!!!! Зашел, ожидая увидеть Мы сожалеем".
13:21
rusfed 2.0
Секретариат божьей росы
12:49
Vladstep
Без комментариев. Экземпляр. Глас гаранта.
12:48
DimEnzo
Поддержите их в гражданских судах.
12:46