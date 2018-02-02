В Госдуме поприветствовали поддержку российских олимпийцев со стороны Кореи

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что спорт по-прежнему объединяет. Такое заявление парламентарий сделал после того, как правящая партия Кореи учредила движение болельщиков, которые будут поддерживать Россию на зимних Играх в Пхенчхане.

– Мы приветствуем поддержку российских спортсменов со стороны хозяев Олимпийских игр-2018, – отметил Дегтярев. – Выражение солидарности с Россией свидетельствует о понимании мировой общественностью факта применения дискриминационных мер к нашим атлетам. Конечно, временами мы слышим отдельные голоса недоброжелателей. Однако нельзя забывать, что для большинства болельщиков и любителей спорта главным остается состязательность, участие сильнейших, добросовестная конкуренция. Уверен также, что этот дружественный акт послужит дальнейшему укреплению дружеских отношений между нашими странами. (Андрей СИЗЯКИН)

Парламент Кореи учредил движение болельщиков в поддержку атлетов России на Олимпиаде