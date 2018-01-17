В Госдуме поддержали идею совместного прохода спортсменов Кореи и КНДР на церемониях открытия и закрытия Олимпиады

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассчитывает, что после Олимпиады-2018 Корея и КНДР смогут установить дипломатические отношения. Напомним, 3 января 2018 года КНДР возобновила линию специальной связи в приграничном пункте Пханмунджом и связалась с Республикой Кореей. Подробности переговоров не сообщались.

– Последние новости о начавшемся между Республикой Корея и КНДР диалоге относительно участия в Олимпийских играх 2018 отражают суть объединяющей силы всего олимпийского движения, – отметил Дегтярев. – Важна роль, которую здесь сыграла Россия. Западными политическими силами велась масштабная антироссийская кампания, направленная на дискредитацию отечественного спорта. Была попытка спровоцировать бойкотирование Россией Олимпиады. Краткий сценарий на Западе был простой: "русские на допинге, русские бойкоты устраивают, а вот мы белые и пушистые даже две Кореи помирили".

Однако благодаря нашей сдержанной реакции фон вокруг Олимпиады сглаживается, теперь и лидеры Республики Корея и КНДР сами вступили в конструктивный диалог. Конечно, совместный проход спортсменов обеих стран в ходе церемоний открытия и закрытия Олимпиады мог бы стать отправной точкой урегулирования сложных политических отношений.​