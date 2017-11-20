В Госдуме хотят разрешить КХЛ не отпускать легионеров на Олимпиаду

Госдума разрабатывает законопроект о предоставлении КХЛ права не отпускать иностранных хоккеистов в национальные сборные на Олимпийские игры по примеру НХЛ, информирует "Коммерсантъ".

– НХЛ не пускает хоккеистов на Олимпийские игры, в том числе и наших, это не хорошо, наверное. Как вы считаете, у нас есть своя КХЛ... должна она обладать правом не пускать и американцев, и канадцев, и других хоккеистов на Олимпийские игры, обладать теми же правами, что и НХЛ? Просто мы работаем над этим законопроектом, – сказал глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (цитата по "Интерфаксу").

По данным "СЭ", КХЛ рассматривает вариант реакции на тот случай, если сборная России не будет допущена до участия к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане или нашей команде предложат выступить под нейтральным флагом. Тогда пауза на Игры в чемпионате, которая должна продлиться с 29 января по 25 февраля, может быть отменена. Таким образом, лига запретит клубам отпускать в Корею хоккеистов, которые будут вызваны в другие сборные – Канаду, США, Швецию и прочие.