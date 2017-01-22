В Германии не исключают отстранения России от двух ближайших Олимпиад

Глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн не исключил, что сборная России может быть полностью не допущена к участию в Олимпийских играх 2018 и 2020 годов. По его словам, такая мера будет принята, если удастся доказать факты причастности государства к махинациям с допингом.
– Конечно, нужно усиливать санкции в целях борьбы с допингом, – цитирует AFP Херманна. – Если факты о допинге в России будут доказаны, если ОКР нарушил устав МОК, то возможным решением станет дисквалификация России на Играх 2018 и 2020 годов.
vitvk
Немцы,по ходу,одурели...Их давят,насилуют,а они бла,бла,бла...
15:23 22 января
Levbereg
Не ну Сталин зря Жукова не послушался, который предлагал пройти всю Европу до самой западной точки. Только что немцев пощадили, а они России условия ставят. По Европе памятники нашим дедам и прадедам сносят. Теперь через спорт пытаются унизить наших спортсменов и всю нашу страну.
13:06 22 января
tryam
таким макаром можно отстранить все сборные которым выдавались ТИС и получали медали, "законный" допинг
13:01 22 января
Vlаdimir
Если, если .... о себе заботься и о будущем собственной страны.
12:46 22 января