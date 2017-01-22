В Германии не исключают отстранения России от двух ближайших Олимпиад

Глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн не исключил, что сборная России может быть полностью не допущена к участию в Олимпийских играх 2018 и 2020 годов. По его словам, такая мера будет принята, если удастся доказать факты причастности государства к махинациям с допингом.

– Конечно, нужно усиливать санкции в целях борьбы с допингом, – цитирует AFP Херманна. – Если факты о допинге в России будут доказаны, если ОКР нарушил устав МОК, то возможным решением станет дисквалификация России на Играх 2018 и 2020 годов.