В ФХР не знают, готов ли кто-то из российских игроков НХЛ поехать на Олимпиаду-2018

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что федерация не располагает информацией о том, что кто-то из российских игроков НХЛ готов поехать на Олимпиаду 2018 года, несмотря на отказ лиги приостановить регулярный чемпионат на время Игр.

– Мы общались с Овечкиным и сейчас переходим в юридическую плоскость, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – Гэри Бэттмен четко сказал, что поскольку у игроков есть подписанные контракты с клубами и лигой, то без разрешения лиги никто никуда не уедет. Если это демарш – это другой вопрос, и тогда надо общаться с каждым игроком, который готов на это. На сегодняшний день у меня нет информации, что кто-то из игроков на это готов: желание – это одно, а реализация его – другая вещь.

Мужской хоккейный турнир Олимпиады-2018 пройдет с 14 по 25 февраля. Ранее о желании поехать на Игры неоднократно заявлял форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, решение которого поддержал владелец клуба Тед Леонсис.