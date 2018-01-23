В Федерацию бобслея России списки МОК не приходили

Пресс-атташе Федерации бобслея и скелетона России Анна Макарова заявила "СЭ", что федерация не получала никаких списков от Международного олимпийского комитета по поводу недопуска определенных спортсменов на Игры в Пхенчхан. Она также не исключила, что они позже могут получить фамилии от МОК.

– Вчера вечером в федерации стали приходить списки, но мы никаких фамилий не получали, – сказала Макарова. – Сложно сказать, окончательно это или нет. Возможно, какие-то фамилии мы еще можем получить позже. Но пока никакой информации нет. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Сегодня стало известно, что МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"