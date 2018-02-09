В "Доме спорта" выступали российские оперные певцы

В открывшемся в Канныне "Доме спорта" посетителей развлекали различные российские артисты, включая солистов известных театров Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них, к примеру, был лауреат Международного конкурса, петербуржец Евгений Наговицын, имеющий опыт выступлений в Большом театре. Тенор особенно полюбился болельщикам. Приехавшая труппа поддерживает российских спортсменов и желает им побед. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Thomas_Boy_
Frenk Rizl _________ Наше Правительство и Лидер Нации ведут нас к Победе. А вас, либерастов, мы не помилуем. Либо сами сдохните, либо всех на русских березках перевешаем.
22:13
Thomas_Boy_
Frenk Rizl Неправильно все это. Надо чемоданы собрать и уехать оттуда. _________ Собирай чемоданы и проваливай. А мы петь будем.
21:51
Frenk Rizl
СЭ просто писать не о чем. Это у них фишка такая. Раньше они при каждом событии выпускали загаловок "Как это было", потом когда писать нечего было "10 самых красивых жен футболистов реала", "10 самых красивых биатлонисток" и.т.д., Последнее время заголовок "Что это значит". А сейчас наверно настолько писать нечего, что про оперу.
21:48
Frenk Rizl
Неправильно все это. Надо чемоданы собрать и уехать оттуда. А в доме спорта пусть МУМИЙ ТРОЛЬ поет "Уходим, уходим, ухоооодииим, наступят времена почище. Бьется родная, в экстазе пылая. Владивосток 2000"
21:38
П_о_в_а_р
Я тоже бы спел... Гооораааааад над вольнаааааааааай Неевоооооооооой...
21:03
Thomas_Boy_
Перелет над планетой И бессонные ночи Снова мрачные встречи Позади игры в Сочи А теперь всё серьёзней И горячее сердце И холодный рассудок Его не подведут! Припев: Путин! Никогда не сдаётся! И я тоже не сдамся! Никому, ни за что! Путин! Всё равно мы прорвёмся! Мы ведь непобедимы! Мы своих не сдаём!..
20:06
Andrewxyz
И что спели? Дядя Вова мы с тобой?
19:49
skua
СЭ, вы не моглибы уточнить за чей счет этот пир ? Спасибо
19:41