В "Доме спорта" выступали российские оперные певцы

В открывшемся в Канныне "Доме спорта" посетителей развлекали различные российские артисты, включая солистов известных театров Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них, к примеру, был лауреат Международного конкурса, петербуржец Евгений Наговицын, имеющий опыт выступлений в Большом театре. Тенор особенно полюбился болельщикам. Приехавшая труппа поддерживает российских спортсменов и желает им побед. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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