В четверг организаторы Олимпиады не ожидают проблем с ветром

Организаторы Олимпиады в Пхенчахе уверены, что соревновательная программа 15 февраля не претерпит изменений из-за погоды. Как сообщает AFP, метеослужба дает благоприятный прогноз на четверг. В первую очередь это касается ветровой обстановки. Скорость ветра снизится до 14-15 км/ч.

Напомним, что из-за сильных порывов ветра, который разрушал некоторые легкие конструкции в олимпийском парке, пришлось перенести некоторые соревнования. Также болельщики получили рекомендацию не выходить на улицу во время усиления ветра.

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Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь