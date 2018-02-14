13:29 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

В четверг организаторы Олимпиады не ожидают проблем с ветром

Организаторы Олимпиады в Пхенчахе уверены, что соревновательная программа 15 февраля не претерпит изменений из-за погоды. Как сообщает AFP, метеослужба дает благоприятный прогноз на четверг. В первую очередь это касается ветровой обстановки. Скорость ветра снизится до 14-15 км/ч.

Напомним, что из-за сильных порывов ветра, который разрушал некоторые легкие конструкции в олимпийском парке, пришлось перенести некоторые соревнования. Также болельщики получили рекомендацию не выходить на улицу во время усиления ветра.

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