01:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

В 160 км от Пхенчхана произошло землетрясение

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В районе корейского города Пхохан, который находится в 160 км от столицы Олипийских игр-2018 Пхенчхана, произошло землетрясение силой в 4,8 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки были зафиксированы в пять утра по местному времени. Сейсмологи отмечают, что землетрясение не могло бы причинить вреда олимпийской деревне – оно произошло далеко и было слишком слабым для этого. 

Как сообщил колумнист Yahoo Эрик Эдельсон, жители Олимпийской деревни получили смс с предупреждением на корейском языке. Как отметил сам журналист, подобное сообщение из-за незнания языка можно расценить как предупреждение о вооруженном конфликте между КНДР и Кореей.

Олимпийские игры в Пхенчхане стартовали 9 февраля и продлятся до 25 февраля. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Dr. XuMuK

Марсиане за работой :)

01:51

Котттт

Это у Чмоки бомбануло так

01:45

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!