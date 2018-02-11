В 160 км от Пхенчхана произошло землетрясение

В районе корейского города Пхохан, который находится в 160 км от столицы Олипийских игр-2018 Пхенчхана, произошло землетрясение силой в 4,8 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки были зафиксированы в пять утра по местному времени. Сейсмологи отмечают, что землетрясение не могло бы причинить вреда олимпийской деревне – оно произошло далеко и было слишком слабым для этого.

Как сообщил колумнист Yahoo Эрик Эдельсон, жители Олимпийской деревни получили смс с предупреждением на корейском языке. Как отметил сам журналист, подобное сообщение из-за незнания языка можно расценить как предупреждение о вооруженном конфликте между КНДР и Кореей.

Олимпийские игры в Пхенчхане стартовали 9 февраля и продлятся до 25 февраля. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Any of my followers know Korean? pic.twitter.com/JBYOoUE8xS – Eric Adelson (@eric_adelson) 10 февраля 2018 г.

11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018