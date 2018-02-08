Уйдет ли руководство ВАДА, если Россия победит в CAS? Отвечает Крейг Риди

Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что его организация не решает, кто должен выступить на Олимпиаде. Он подчеркнул, что у него нет сомнений в существовании системной манипуляции с допингом в российском спорте.

-Если CAS удовлетворит иск россиян, какой будет ваша реакция? Уйдете ли вы в отставку? – вопрос Крейгу Риди от спецкора "СЭ".

-Насколько я знаю, моя отставка не предусмотрена. Если CAS примет решение в пользу российских спортсменов, решение должно быть разобрано теми, кто отвечает за допуск или недопуск атлетов. Это не ответственность ВАДА определять, кто участвует в Олимпийских играх. Несоответствие РУСАДА подтверждено. И насколько я знаю, еще давно говорили, что российские спортсмены, которые пройдут через жесткий процесс антидопинга, будут участвовать. Но результаты этого процесса меня не удовлетворяют.

– Разве первое решение CAS не показало слабость доказательств ВАДА?

-Я высказался по поводу первого решения, оправдавшего спортсменов, участвовавших в Сочи. Нужна мотивировочная часть. У меня нет никаких сомнений, что в России была системная манипуляция с допинг-пробами. Все комиссии доказали это. Насколько я знаю, на решение CAS подается апелляция. Давайте дождемся мотивировочной части. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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