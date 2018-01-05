14:02 5 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Утверждена форма сборной России на Олимпиаду-2018

Финальный вариант игровой формы хоккейной сборной России на Олимпиаду-2018. Фото "СЭ" Финальный вариант игровой формы хоккейной сборной России на Олимпиаду-2018. Фото "СЭ"
Финальный вариант игровой формы хоккейной сборной России на Олимпиаду-2018. Фото "СЭ"
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В международном олимпийском комитете утвердили финальный вариант игровой формы хоккейной сборной России на Олимпиаду-2018. От предыдущей рисунок отличается отсутствием логотипа.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.

Олимпийская форма сборной России: какой она будет и что об этом известно

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КОММЕНТАРИИ (31)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

огромный номер на груди, номера на плечах, номер на спине, номер на шлеме))) так дотошно нумеруют людей только в концентрационных лагерях)))

00:43

andrtsch

Доигралась провластная шпана! Привыкшая манипулировать, врать и воровать. И не нести ответственности.

20:34 5 января

rotkiv04

ха-ха, символично что на этой "форме" номер и фамилия главного "патриота"

20:09 5 января

man_199rus

Позор!!! Лучше бы форму СССР надели

19:46 5 января

hrenobl68

riper, это ваши болеть не будут. Ты за всех наших не расписывайся. А смеяться будет тот, кто будет смеяться последним. Очень надеюсь, что наши парни с медалями вдоволь посмеются над клоунадой МОКа.Очень хочется, чтобы это были золотые, но это хоккей, тут всякое может быть

19:38 5 января

riper

Поделом им. Ещё пошить из мешковины. Наши болеть не будут, а иностранцы пусть посмеются .

18:39 5 января

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

А может хватит ручным ура--поцтреотизмом заниматься???? Никаких наш/раш атлетов в "пеньпнёмчихоне" НЕ БУДЕТ!!! МОК ЭТО до самых тупо--бестолковых болел постарался донести!!! И в Н.К.З. даже строчки "россия" НЕ БУДЕТ!!!! Так что, особо патриотичные будут на отдельный листочек выписывать ВОЗМОЖНО ЗАВОЁВАННЫЕ медали группы нейтральных товарищей из "ОАР"......

17:45 5 января

rusfed 2.0

В красном есть хоть какая-то преемственность. Он, бесспорно, много лучше, чем тот серый, за который заплата казна )) Красный - цвет победителей. Поэтому всё хорошо, а дальше требуется лишь то, что мы не умеем напрочь - просто молча сделать свою работу лучше всех ))

17:35 5 января

Braconier

В противовес зомбоящику - посмотрите опросы населения страны и протрезвейте. 18 лет Третьяки и Путины отечественный хоккей с колен подымают. Оглянитесь: тысячи катков в каждом дворе, дешевый спортивный инвентарь, бесплатные секции и детско-юношеские школы, бесплатные сборы и бесплатные детские тренеры. Куча талантов из деревень в клубах КХЛ и НХЛ. Дайте ребятам еще 6 лет порулить и все будет! А пока, конечно, едем на Олимпиаду без флага, без гимна, без страны и идеи...Правы тут некоторые: под пиво пойдет.

17:10 5 января

Мартыныч

Форма как форма!) К чему весь этот хейт - мне совсем не понятно. Такое ощущение, что кто то ждал момента, чтоб начать кричать "Волки - волки". А по факту, ничего не случилось!) Даже напротив. На форме видно, что это RUSSIA!

16:53 5 января

Igrok Igorek

Разработка "Nike". А что такого, да?

16:39 5 января

WBRabbit77

Монте-Кристо (Мститель) Посмотрим, но точно будет борьба и демонстрация силы воли. А это уже немалого стоит в текущих условиях.

16:37 5 января

Helicopter

Как всё это бесит.

16:30 5 января

Дон_Румата

Согласен с Кристо. Разработчики формы деградировали, как и сама форма. А уровень формы соответствует, в лучшем случае, уровню формы первой лиги СССР

16:27 5 января

Монте-Кристо (Мститель) .

WBRabbit77 ................... Победы ?! А они будут без "дюшеса" ? Хорошо, если 1-2 золота зацепим. Серебро и бронза точно будут. Но немного. В целом неизбежен абсолютный провал, как на ЧМ 2017 по легкой атлетике. Но тот позор, провал тот же Губерниев взахлеб призывал считать уникальным успехом. Считая болельщиков-россиян абсолютными идиотами. Хотя он был недалек от истины.

16:21 5 января

Tirel

Модераторам на заметку - может хватит подогревать истерию по поводу утвержденной формы?! (((

16:18 5 января

Tirel

LEHAAAAAAAAA =Это не сборная России, а частные лица которые поедут развлекаться за счёт Российского бюджета. Россию дисквалифицировал МОК= Напиши это себе на лбу и выйди на Красную площадь в Москве или на Дворцовую в Питере. Уверен, что твое мнение будет замечено и не оставлено без внимания прохожих россиян...

16:15 5 января

Монте-Кристо (Мститель) .

Форма, как у воспитанников детдома для умственно отсталых. Как это подходит нашей сборной !

16:12 5 января

WBRabbit77

В комментариях как всегда эстеты)) Вам в Олимпиаде главное что - внешний вид спортсменов или их выступление и победы? Если первое, то явно не туда взоры направили, следите за какими-нибудь показами мод лучше... В Корею приедут НАШИ спортсмены представлять НАШУ страну (хоть весь мир старательно пытается сделать вид, что приедут они без привязки к стране) и будут завоевывать медали для РОССИИ. Посмотрел бы я на вас, как будете открещиваться от этих побед)) Вот честно, без разницы, во что они будут одеты, хоть в картофельный мешок! Для меня это не изменит ровным счетом ничего. Да и представленная форма все ж указывает на принадлежность России. Ни у кого больше такой не будет, не вижу проблемы)

16:09 5 января

LEHAAAAAAAAA

Это не сборная России, а частные лица которые поедут развлекаться за счёт Российского бюджета. Россию дисквалифицировал МОК

15:54 5 января

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Последнее из 4-х слов высоковато наштамповано.....Надо бы в районе ""выше колена-ниже пупка"", чтобы сразу было понятно, где находится ЭТОТ ""ФРОМ"" --- нейтральные атлеты.....

15:32 5 января

MMT

Почему-то форма мне напоминает канадскую. Кроме цвета, видимо, из-за ромбовидной границы. Выиграем Олимпиаду от имени Канады

15:31 5 января

Al Rains

План такой: все болелы (желательно на деньги нгефтегаза) приедем в корею с советскими флагами и будем топить (пугать тем самым саксов) за СССР...и ессесно медали из шоколадок раздать сектантам пиндосским(они любят там печеньки всякие в секте)))

15:26 5 января

top220

Ну хоть не в серую полоску, и на том "спасибо". А для себя принял решение: позорную политическую " олимпиаду" смотреть не буду. Да и смысла проводить её нет никакого, американо-британцам просто нужно сразу раздать золотые медали,по приезду. Уверен,это время не за горами,всё к этому идёт.

14:57 5 января

alex505

нда....прям как в фильме "из России с любовью"

14:48 5 января

kino

За бабло все продадут упыри.!!!!!!

14:44 5 января

gibson

Ну хоть не власовский триколор! Монте-Кристо будет доволен!

14:36 5 января

дост

форма атлетов из россии а не сборной россии

14:36 5 января

Дон_Румата

С пивом - пойдёт. Нашим победы.

14:31 5 января

zyzx

Это не форма сборной России,это форма бомжей из россии.

14:28 5 января