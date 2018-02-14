10:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Ураган на Олимпиаде в Корее. Эксклюзивное видео

Сегодня. Пхенчхан. Последствия сильнейшего ветра. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Сегодня. Пхенчхан. Последствия сильнейшего ветра. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Сегодня. Пхенчхан. Последствия сильнейшего ветра. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Сегодня. Пхенчхан. Последствия сильнейшего ветра. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Сегодня. Пхенчхан. Последствия сильнейшего ветра. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Сегодня. Пхенчхан. Последствия сильнейшего ветра. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Сегодня. Пхенчхан. Спасатели в олимпийском парке. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ" Сегодня. Пхенчхан. Спасатели в олимпийском парке. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ" Сегодня. Пхенчхан. Спасатели в олимпийском парке. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ" Ветер в Корее усиливается!
Сегодня. Пхенчхан. Последствия сильнейшего ветра. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
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Сильный ветер, поднявшийся в Пхенчхане, мешает организаторам Олимпиады, передают с места событий спецкоры "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ и Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Самое главное:
- в Пхенчхане настоящий ураган,
пострадал один из сотрудников олимпийского парка,
- биатлонная индивидуальная гонка у женщин перенесена на четверг
хоккейный матч мужского турнира Словакия – Россия не будет перенесен.

Ветер в Корее усиливается!
Ветер в Корее усиливается!

 

Ветер разгромил пункты допуска зрителей в олимпийском парке. Порывами сносятся отдельные легкие конструкции. Волонтеры вынуждены десятками держать палатки, чтобы их не унесло ветром. Один из корейцев еле удержал коляску с ребенком, которую едва не унесло сильнейшим порывом ветра.

Организаторы Олимпиады предупреждают болельщиков об опасности, связанной с усилением ветра в регионе. "В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов", – такое объявление по громкоговорителю было сделано для болельщиков.

Журналистам рекомендовано покинуть палаточные пресс-центры - их может снести ветром.

Также из-за непогоды было отложено начало ряда соревнований, например, в горнолыжном спорте и двоеборье.

Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь

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КОММЕНТАРИИ (7)
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П_о_в_а_р

Климатическое оружие Путина. Месть МОКу. АСТАНИВИТИСЬ!!!!!!!!!!

12:07

elvira.kabo

Бог шельму метит... А всё потому, что не олимпиада это а бесовский шабаш... А бах - главный черт...

12:03

Santafe

Сейчас снова кого—нибудь из наших дисквалифицируют

11:44

75serg75

Это вам не Сочи, где можно загорать. Недоолимпиада...... Траха (пардон - Баха) куда-нить унесло бы, вообще шикарно было бы.

11:42

kac35

По мнению журналюги игры надо срочно остановить и перенести их в Сочи?

11:39

rusfed 2.0

Симонова унесло в Пхеньян?

10:54

Alex AUS

Во всем виноваты русские хаккеры))))))))))))

10:51

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