Ураган на Олимпиаде в Корее. Эксклюзивное видео

Сильный ветер, поднявшийся в Пхенчхане, мешает организаторам Олимпиады, передают с места событий спецкоры "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ и Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
Самое главное:
- в Пхенчхане настоящий ураган,
- пострадал один из сотрудников олимпийского парка,
- биатлонная индивидуальная гонка у женщин перенесена на четверг,
- хоккейный матч мужского турнира Словакия – Россия не будет перенесен.
Ветер разгромил пункты допуска зрителей в олимпийском парке. Порывами сносятся отдельные легкие конструкции. Волонтеры вынуждены десятками держать палатки, чтобы их не унесло ветром. Один из корейцев еле удержал коляску с ребенком, которую едва не унесло сильнейшим порывом ветра.
Ураган на Олимпиаде. Здесь видно как людей сносит и они убегают pic.twitter.com/LTG9I7cdZl– СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 февраля 2018 г.
Ужас что творится на Олимпиаде в Корее! #ОИ2018 #Olympics pic.twitter.com/vMhGKNLN0s– СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 февраля 2018 г.
Организаторы Олимпиады предупреждают болельщиков об опасности, связанной с усилением ветра в регионе. "В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов", – такое объявление по громкоговорителю было сделано для болельщиков.
Ураган усиливается, народ убегает. Говорят по динамику:– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 14 февраля 2018 г.
"В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов" #olympics #ураган pic.twitter.com/cTjcaQ2tdR
Ураган на Олимпиаде. Разрушены палатки, в парк зашли спасатели #ОИ2018 #Olympics pic.twitter.com/xhSnw7tjJs– СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 февраля 2018 г.
Журналистам рекомендовано покинуть палаточные пресс-центры - их может снести ветром.
Ураган в Корее не утихает #ОИ2018 #Olympics pic.twitter.com/Ds8hJIFoKC– СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 февраля 2018 г.
Также из-за непогоды было отложено начало ряда соревнований, например, в горнолыжном спорте и двоеборье.
В олимпийской деревне с домов ветром срывает баннеры #ОИ2018 #Olympics pic.twitter.com/llig4Tfus4– СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 февраля 2018 г.
Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь
П_о_в_а_р
Климатическое оружие Путина. Месть МОКу. АСТАНИВИТИСЬ!!!!!!!!!!
12:07
elvira.kabo
Бог шельму метит... А всё потому, что не олимпиада это а бесовский шабаш... А бах - главный черт...
12:03
Santafe
Сейчас снова кого—нибудь из наших дисквалифицируют
11:44
75serg75
Это вам не Сочи, где можно загорать. Недоолимпиада...... Траха (пардон - Баха) куда-нить унесло бы, вообще шикарно было бы.
11:42
kac35
По мнению журналюги игры надо срочно остановить и перенести их в Сочи?
11:39
rusfed 2.0
Симонова унесло в Пхеньян?
10:54
Alex AUS
Во всем виноваты русские хаккеры))))))))))))
10:51