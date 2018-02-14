Ураган на Олимпиаде в Корее. Эксклюзивное видео

Сильный ветер, поднявшийся в Пхенчхане, мешает организаторам Олимпиады, передают с места событий спецкоры "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ и Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Самое главное:

- в Пхенчхане настоящий ураган,

- пострадал один из сотрудников олимпийского парка,

- биатлонная индивидуальная гонка у женщин перенесена на четверг,

- хоккейный матч мужского турнира Словакия – Россия не будет перенесен.

Ветер в Корее усиливается!

Ветер разгромил пункты допуска зрителей в олимпийском парке. Порывами сносятся отдельные легкие конструкции. Волонтеры вынуждены десятками держать палатки, чтобы их не унесло ветром. Один из корейцев еле удержал коляску с ребенком, которую едва не унесло сильнейшим порывом ветра.

Ураган на Олимпиаде. Здесь видно как людей сносит и они убегают pic.twitter.com/LTG9I7cdZl – СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 февраля 2018 г.

Организаторы Олимпиады предупреждают болельщиков об опасности, связанной с усилением ветра в регионе. "В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов", – такое объявление по громкоговорителю было сделано для болельщиков.

Ураган усиливается, народ убегает. Говорят по динамику:

"В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов" #olympics #ураган pic.twitter.com/cTjcaQ2tdR – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 14 февраля 2018 г.

Журналистам рекомендовано покинуть палаточные пресс-центры - их может снести ветром.

Также из-за непогоды было отложено начало ряда соревнований, например, в горнолыжном спорте и двоеборье.

Главное на Олимпиаде-2018 // ​Медальный зачет Олимпиады-2018 //

Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь