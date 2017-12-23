Украина выделила более четырех миллионов долларов на подготовку к Олимпиаде-2018

Руководитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Украины Даниль Амирханов рассказал о сумме, которая была выделена государством на подготовку к Олимпиаде-2018. По его словам, половина выделенных средств пойдет на биатлон.

- Мы проанализировали выступления наших спортсменов и поделили их на три категории, - цитирует Plus Sport Амирханова. - В элитную группу попали 15 биатлонистов, а также фристайлист Александр Абраменко. Они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп: ведущей и перспективной.

На зимние виды спорта государство выделило 120 миллионов гривен (4,2 миллиона долларов - прим. "СЭ"), а 60 миллионов гривен (2,1 миллиона - прим. "СЭ") из них пойдут на биатлон. Считаю это решение логичным, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи. Остальные 60 миллионов распределены на другие зимние виды спорта.