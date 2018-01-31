Украина отправит 33 спортсмена на Олимпиаду-2018. Это худший показатель в истории

Украина на Олимпиаду-2018 отправит 33 спортсмена, сообщает НОК Украины. Это худший показатель страны в ее истории.

Украинцы выступят в 9 видах спорта из 15. Больше всего квот завоевали биатлонисты - 11. Также на соревнования в Пхенчхане отправятся 6 саночников, по 4 фигуриста и лыжника, 3 фристайлиста, 2 горнолыжника и по одному спортсмену в лыжном двоеборье, скелетоне и сноуборде.

Отметим, лучший результат Украины на зимних Олимпийских играх - 1 золото и 1 бронза - был показан на соревнованиях в Сочи в 2014 году.