18:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Украина отправит 33 спортсмена на Олимпиаду-2018. Это худший показатель в истории


Украина на Олимпиаду-2018 отправит 33 спортсмена, сообщает НОК Украины. Это худший показатель страны в ее истории. 

Украинцы выступят в 9 видах спорта из 15. Больше всего квот завоевали биатлонисты - 11. Также на соревнования в Пхенчхане отправятся 6 саночников, по 4 фигуриста и лыжника, 3 фристайлиста, 2 горнолыжника и по одному спортсмену в лыжном двоеборье, скелетоне и сноуборде.

Отметим, лучший результат Украины на зимних Олимпийских играх - 1 золото и 1 бронза - был показан на соревнованиях в Сочи в 2014 году.

Дополнительная информация

http://noc-ukr.org/news/15994/

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