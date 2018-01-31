Участие КНДР в Олимпиаде-2018 поддерживает 61 процент жителей Кореи

В Корее провели опрос среди жителей страны: "Поддерживаете ли вы участие КНДР в Олимпийских играх-2018?", сообшает ТАСС со ссылкой на исследовательский центр Корейского фонда поддержки СМИ. Опрос проводился среди 1074 респондентов.



Поддержку участию КНДР в Олимпиаде высказали 61 процент респондентов. Респонденты также считают, что Игры помогут внести значительный вклад в развитие культуры (77 процентов опрошенных), информационно- коммуникационные технологии (70 процентов), а также обеспечение мира (66 процентов).

Напомним, что Игры-2018 пройдут 9 с по 25 февраля.



