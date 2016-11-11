Участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 не будет обсуждаться на форуме в Москве

Президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Владислав Третьяк подчеркнул, что дискуссий на Мировом хоккейном форуме в Москве на тему участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года не будет.

Ранее лига поставила под сомнение участие своих игроков в олимпийском турнире, поскольку ИИХФ пока не может найти порядка 10 миллионов швейцарских франков на расходы по страховке и логистике хоккеистов в Южной Корее.

- Что касается игроков из НХЛ, участников Олимпийских игр, на форуме будет подниматься этот вопрос?

- Нет. Это будет в декабре. Сейчас Рене Фазель ведет сложные переговоры с НХЛ. Я думаю, в середине декабря мы уже что-то узнаем. Дальше откладывать нельзя. Потому что если поедут профессионалы - для них нужен дом, условия и так далее. Много подготовки.

- Если энхаэловцы не поедут, получается, нужно привлекать игроков КХЛ на чемпионат мира в Кельне.

- Это уже дело тренера. Будем исходить из того, что будет.

- Согласны с тем, что для нас это не так уже плохо, если не поедут энхаэловцы?

- Я профессионал и, как и вы, хочу видеть на Олимпиаде лучшую команду и соперничать с сильнейшими сборными. Хоккей - это же изюминка зимних видов спорта. Не хочу обижать другие виды. У нас самая большая посещаемость, хоккей любим среди болельщиков, поэтому все ждут хоккея высочайшего уровня.