У ФХР нет запасного плана на случай, если сборную России не допустят на Олимпийские игры-2018

Глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что у федерации сейчас нет запасного плана, который может быть применен в случае недопуска сборной России на Олимпийские игры в Корее. Третьяк выразил надежду, что сборная России будет допущена до участия в Олимпиаде 2018 года.

Ожидается, что решение по допуску сборной России до участия в Играх-2018 будет принято на исполкоме МОК в начале декабря.

– Я читал некоторые отзывы, но комментировать подробно не хочу, пока решение не принято, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Давайте посмотрим, какое решение примет МОК. Плана "Б" у меня лично нет. Давайте дождемся окончательной информации. Надеюсь, мы поедем на Олимпиаду, и все решится положительно.

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