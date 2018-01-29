Тягачеву после слов о Родченкове звонили из МОК

Бывший глава ОКР Леонид Тягачев отметил, что не был лично знаком с информатором ВАДА Григорием Родченковым. Тягачев также добавил, что после резких высказываний о Родченкове, ему звонили из МОК.

– Я провел всю жизнь в спорте, но вообще не был знаком с Родченковым, - сказал Тягачев. - И вдруг он получает награду из рук президента страны за успешное выступление в Сочи. А потом уезжает из страны, и начинается. Кто его к нам привел? Как так получилось? Когда я резко высказался о нем в прессе, мне даже из МОК позвонили. Но расстрелять его конечно, при Сталине стоило бы. (Антон БАБОШИН)