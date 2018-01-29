Тягачеву после слов о Родченкове звонили из МОК

Бывший глава ОКР Леонид Тягачев отметил, что не был лично знаком с информатором ВАДА Григорием Родченковым. Тягачев также добавил, что после резких высказываний о Родченкове, ему звонили из МОК.
– Я провел всю жизнь в спорте, но вообще не был знаком с Родченковым, - сказал Тягачев. - И вдруг он получает награду из рук президента страны за успешное выступление в Сочи. А потом уезжает из страны, и начинается. Кто его к нам привел? Как так получилось? Когда я резко высказался о нем в прессе, мне даже из МОК позвонили. Но расстрелять его конечно, при Сталине стоило бы. (Антон БАБОШИН)
kolos249
Из МОК просто так не звонят. Значит скоро услышим извинения от Тягачёва. Жукову, видимо, тоже звонили в своё время.
16:14
Весёлый©
И ещё там Зеппельт пишет в твиттере, что чуть не пузырьки с мочой станут открывать вместе с Родченковым, чтобы показать сам процесс. Вот кому нужно звонить Марьянчик.
15:33
Весёлый©
Сейчас тоже стоило бы позвонить. И также пожизненно запретить посещение соревнований под эгидой МОК.
15:24
nailsh78
ну в спорте у нас заслали Родчинкова... а в другие отрасли тоже есть засланцы ж )
14:53