14:39 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Тягачеву после слов о Родченкове звонили из МОК

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Бывший глава ОКР Леонид Тягачев отметил, что не был лично знаком с информатором ВАДА Григорием Родченковым. Тягачев также добавил, что после резких высказываний о Родченкове, ему звонили из МОК.

– Я провел всю жизнь в спорте, но вообще не был знаком с Родченковым, - сказал Тягачев. - И вдруг он получает награду из рук президента страны за успешное выступление в Сочи. А потом уезжает из страны, и начинается. Кто его к нам привел? Как так получилось? Когда я резко высказался о нем в прессе, мне даже из МОК позвонили. Но расстрелять его конечно, при Сталине стоило бы. (Антон БАБОШИН)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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kolos249

Из МОК просто так не звонят. Значит скоро услышим извинения от Тягачёва. Жукову, видимо, тоже звонили в своё время.

16:14

Весёлый©

И ещё там Зеппельт пишет в твиттере, что чуть не пузырьки с мочой станут открывать вместе с Родченковым, чтобы показать сам процесс. Вот кому нужно звонить Марьянчик.

15:33

Весёлый©

Сейчас тоже стоило бы позвонить. И также пожизненно запретить посещение соревнований под эгидой МОК.

15:24

nailsh78

ну в спорте у нас заслали Родчинкова... а в другие отрасли тоже есть засланцы ж )

14:53