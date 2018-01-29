Тягачев сравнил российских олимпийцев с подопытными кроликами

Член комитета Совета Федерации по международным делам, бывший руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев выразил мнение, что российские спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиаде-2018 без подтверждения каких-либо нарушений. По его словам, в данной ситуации российские атлеты выступают в роли подопытных кроликов.
- Система, существующая сейчас, заставляет задуматься, - начал Тягачев. - А можно ли дальше так жить? Мы сейчас выступаем в роли подопытных кроликов. Люди, которые руководят МОК, не могут даже ответить отстраненным ими олимпийским чемпионам.
Например, Ану, который попросил объяснить ему причину недопуска. А отстранили спортсменов, не имея никаких документальных подтверждений каких-либо нарушений. И это по чемпионам, не говоря уже о менее известных атлетах. (Антон БАБОШИН)
Соревнования пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). МОК допустил до Олимпиады в Пхенчхане 169 "нейтральных" олимпийцев из России.
кузя23
Непонятно только кто опытов больше ставит, свои спортчиновники или МОКовские.
16:19
NapoliFC
Отправьте туда Загитову - соло. Если она выиграет, мы сможем заявить, что выиграли бы все виды, если бы нас честно допустили бы до соревнований, а если проиграет, скажем, что в такой обстановке 15-летней девочке сложно было. И крутите по телеку фигурное катание целый день.
15:36
NapoliFC
Поэтому нечего туда ехать, отправить 1 спортсмена чтобы не было формального бойкота. Все равно мы не получим ни одной медали там, никто не позволит ничего выиграть. Наши спортсмены ничуть не сильнее спортсменов других стран, а судейство, трибуны и просто психология будут против нас. Например, наша хоккейная сборная обычно сливает изза пары удалений лишних, наших лыжников "случайно" может уронить ноунейм из Того, а Медведевой можно и на ногу в подтрибунном помещении наступить, опять же "случайно". Зато на весь мир будет объявлено, что Россия без допинга ничто и мы сами дадим для этого повод.
15:31