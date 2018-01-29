Тягачев сравнил российских олимпийцев с подопытными кроликами

Член комитета Совета Федерации по международным делам, бывший руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев выразил мнение, что российские спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиаде-2018 без подтверждения каких-либо нарушений. По его словам, в данной ситуации российские атлеты выступают в роли подопытных кроликов.

- Система, существующая сейчас, заставляет задуматься, - начал Тягачев. - А можно ли дальше так жить? Мы сейчас выступаем в роли подопытных кроликов. Люди, которые руководят МОК, не могут даже ответить отстраненным ими олимпийским чемпионам.

Например, Ану, который попросил объяснить ему причину недопуска. А отстранили спортсменов, не имея никаких документальных подтверждений каких-либо нарушений. И это по чемпионам, не говоря уже о менее известных атлетах. (Антон БАБОШИН)

Соревнования пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). МОК допустил до Олимпиады в Пхенчхане 169 "нейтральных" олимпийцев из России.