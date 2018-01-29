Тягачев считает, что глава МОК Бах делает не то, что хотел бы

Член комитета Совета Федерации по международным делам, бывший руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев сообщил о том, что часто общался с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Он выразил мнение, что президент организации на данный момент поступает не так, как бы ему хотелось.

– Я хорошо знал Хуана Антонио Самаранча, мы много лет дружим с Томасом Бахом, – начал Тягачев. – Помимо того что он отличный фехтовальщик, он еще и отличный горнолыжник. Мы много общались, разговаривали.

Сейчас он делает, мне кажется, не то, что сам бы хотел делать. МОК должен бороться за каждого спортсмена, а сейчас обстановку накаляют политические "звезды". (Антон БАБОШИН)

Соревнования пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). МОК допустил до Олимпиады в Пхенчхане 169 "нейтральных" олимпийцев из России.

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