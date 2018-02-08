Тягачев рассчитывает на положительный вердикт CAS по апелляциям россиян

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев отметил доброжелательное отношение к российским спортсменам на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Он также назвал юридически обоснованными надежды на положительный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 47 россиян на недопуск к участию в Играх в Корее.

Адвокат Филипп Берч, представляющий интересы российских спортсменов на заседании CAS, сказал, что решение суда будет озвучено в ближайшие 24 часа.

- У нас есть надежды, и они обоснованы юридическими заключениями. Но что будет решено – это неизвестно никому, - цитирует RT Тягачева. - Определить мысли Томаса Баха и всех членов комиссии трудно, однако во всем этом деле должна быть спортивная честь. У нас много спортсменов, которые вообще не выступали на чемпионатах мира, и тем более на Олимпийских играх… Мы бы хотели, чтобы Олимпиада была, как и завещал Пьер де Кубертен, самым открытым мероприятием для всего мира.

У меня есть контакты с теми руководителями, тренерами и спортсменами, которые уже уехали на Олимпиаду. Обстановка вокруг нашей команды великолепная... Нагнетание ситуации, которое было до начала Олимпиады, заканчивается. Спорт побеждает все.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр в Пхенчхане состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.