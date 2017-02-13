Туукка Раск: "Не покину "Бостон" ради Олимпиады, если не будет разрешения"

Финский вратарь "Бостона" Туукка Раск подчеркнул, что ему было бы приятно поучаствовать в Олимпийских играх 2018 года. При этом голкипер не намерен покидать команду ради сборной, если НХЛ и МОК не договорятся об участии хоккеистов Лиги в Играх-2018.

- Олимпиада - важное событие в мире спорта. Игроки наслаждаются этим - и индивидуально, и как члены национальной команды, - приводит ESPN слова Раска. - Приятно выступать на Играх, но я понимаю и другую сторону вопроса.

Руководство не хочет приостанавливать розыгрыш НХЛ на три недели в самый разгар регулярки. Овечкин сказал, что намерен поехать на Олимпиаду? Я останусь в "Бостоне", если клубы не получат разрешение.