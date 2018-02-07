Тренировка биатлонисток сборной России. Фото

Биатлонистки сборной России провели тренировку в Пхенчхане в преддверии Олимпийских игр-2018. В занятии приняли участие Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.
Напомним, что помимо двух биатлонисток, к участию в Олимпиаде допущены Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
Ранее старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс сообщил, что российские биатлонисты не пойдут на церемонию открытия Игр, которая пройдет 9 февраля.
Выездная панель CAS завтра продолжит рассмотрение апелляций 47 российских спортсменов, недопущенных к соревнованиям. Среди них дела Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Екатерины Юрловой, Максима Цветкова, Ирины Услугиной, Дарьи Виролайнен и Алексея Волкова.
Тренировка биатлонисток. Ульяна Кайшева стреляет в олимпийское движение #OAR pic.twitter.com/44qoBMNwEr– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 7 февраля 2018 г.
nailsh78
в символ
15:06