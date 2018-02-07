Тренировка биатлонисток сборной России. Фото

Биатлонистки сборной России провели тренировку в Пхенчхане в преддверии Олимпийских игр-2018. В занятии приняли участие Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Напомним, что помимо двух биатлонисток, к участию в Олимпиаде допущены Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Ранее старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс сообщил, что российские биатлонисты не пойдут на церемонию открытия Игр, которая пройдет 9 февраля.

Выездная панель CAS завтра продолжит рассмотрение апелляций 47 российских спортсменов, недопущенных к соревнованиям. Среди них дела Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Екатерины Юрловой, Максима Цветкова, Ирины Услугиной, Дарьи Виролайнен и Алексея Волкова.