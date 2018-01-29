Тренер женской сборной России по керлингу: "Россия имеет шансы завоевать медаль Олимпийских игр"

Главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов отметил, что рассчитывает на хорошие результаты команды Виктории Моисеевой на Олимпиаде. Специалист подчеркнул, что спортсменки не испытывают страха перед соревнованиями.
– По оценке иностранных специалистов, шесть команд имеют приблизительно равные шансы на медаль, в том числе российская команда, – цитирует ТАСС Беланова. – Главная особенность этой сборной в том, что это пять равноценно сильных игроков. Я не вижу никаких причин, почему мы должны пугаться, девочки очень психологически устойчивы.
Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).
Andre_Saratov
Эта команда выиграла в прошлом сезоне чемпионат Европы. Да, с элементом везения. Шансы на медаль реальны. Про дабл-микст ничего не скажу, не видел их. А результаты следующие в 2016 - чемпионы мира. В 2017 - 9-е. Пара семейная. Насколько это плюс или минус? Когда как)
20:40
usuns
да чего уж скромничать то - все шансы на золото)
17:27
Andre_Saratov
Без медали выступление будет признано провальным.
16:50