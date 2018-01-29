15:29 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Тренер женской сборной России по керлингу: "Россия имеет шансы завоевать медаль Олимпийских игр"

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Главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов отметил, что рассчитывает на хорошие результаты команды Виктории Моисеевой на Олимпиаде. Специалист подчеркнул, что спортсменки не испытывают страха перед соревнованиями.

– По оценке иностранных специалистов, шесть команд имеют приблизительно равные шансы на медаль, в том числе российская команда, – цитирует ТАСС Беланова. – Главная особенность этой сборной в том, что это пять равноценно сильных игроков. Я не вижу никаких причин, почему мы должны пугаться, девочки очень психологически устойчивы.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4911242

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Andre_Saratov

Эта команда выиграла в прошлом сезоне чемпионат Европы. Да, с элементом везения. Шансы на медаль реальны. Про дабл-микст ничего не скажу, не видел их. А результаты следующие в 2016 - чемпионы мира. В 2017 - 9-е. Пара семейная. Насколько это плюс или минус? Когда как)

20:40

usuns

да чего уж скромничать то - все шансы на золото)

17:27

Andre_Saratov

Без медали выступление будет признано провальным.

16:50