Тренер женской сборной России по керлингу: "Россия имеет шансы завоевать медаль Олимпийских игр"

Главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов отметил, что рассчитывает на хорошие результаты команды Виктории Моисеевой на Олимпиаде. Специалист подчеркнул, что спортсменки не испытывают страха перед соревнованиями.

– По оценке иностранных специалистов, шесть команд имеют приблизительно равные шансы на медаль, в том числе российская команда, – цитирует ТАСС Беланова. – Главная особенность этой сборной в том, что это пять равноценно сильных игроков. Я не вижу никаких причин, почему мы должны пугаться, девочки очень психологически устойчивы.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).