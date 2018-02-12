08:46 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Тренер: "Стабильное выступление Трегубова радует, но пока рано делать выводы"


Руководитель объединенного тренерского штаба российских бобслеистов и скелетонистов Павел Щегловский считает, что два тренировочных заезда скелетонистов на Олимпиаде в Пхенчхане не позволяют определить готовность спортсменов. Отметим, что россиянин Никита Трегубов по итогам обоих заездов стал вторым. 

– Если подводить итоги первых двух официальных тренировочных заездов, то меня радует стабильное выступление в обеих попытках Трегубова, – цитирует ТАСС Щегловского. – Делать же какие-то выводы пока рано. Сегодняшние заезды пропустил лидер сезона Юн Сон Бин из Южной Кореи, традиционно затаились и не показывают пока быстрое время латвийцы Томас и Мартинс Дукурсы. Все покажут соревнования. 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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http://tass.ru/sport/4949679

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