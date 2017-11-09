Тренер сборной Финляндии рассчитывает, что КХЛ отпустит игроков на Олимпиаду-2018

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки выразил надежду, что КХЛ разрешит своим хоккеистам принять участие в Олимпийских играх-2018. Он добавил, что финны концентрируются на турнире и продолжают подготовку к нему.

– Мы по-прежнему концентрируемся на Олимпийских играх и продолжаем подготовку к ним. Мы верим, что ситуация разрешится наилучшим образом и КХЛ отпустит игроков на Олимпиаду, – цитирует ТАСС Марьямяки.

Ранее президент КХЛ Александр Медведев заявил, что после действий МОК и ВАДА лига может пересмотреть календарь на сезон, отменив паузу на Олимпиаду. Это может произойти в случае недопуска российской команды на соревнования.

Напомним, Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.