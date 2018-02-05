Тренер: "Было ясно, что МОК не допустит 15 россиян до Олимпиады"

Тренер российских конькобежек Павел Абраткевич назвал ожидаемым решение не допустить 15 оправданных апелляционным судом россиян до Олимпийских игр.

Ранее Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты на Олимпиаде-2014 восстановлены. Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Игры-2018 на 15 человек из числа этих 28, но сегодня получил отказ.

– Мы уже и не ждали другого решения, в принципе, – цитирует "РИА Новости". – CAS удовлетворил апелляции, и это было большой радостью для всех нас, но с другой стороны, мы прекрасно понимали, что МОК не допустит ребят, так как по тем же критериям ранее не были допущены те, кто вообще никакого отношения не имел к Олимпиаде в Сочи, те кто на тот момент были юниорами.

Обстановка очень напряженная здесь, я прилетел сюда как болельщик, поддержать Наталью Воронину, но сейчас уже прилетел Сергей Клевченя, он будет на Олимпиаде заниматься командой. Наташу буду консультировать по интернету.