12:24 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Трегубов, Спицов и Воронина стали заслуженными мастерами спорта

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Министр спорта РФ Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания заслуженного мастера спорта призерам Олимпиады-2018 Денису Спицову, Никите Трегубову и Наталье Ворониной, сообщает официальный сайт ведомства. 16 февраля скелетонист стал серебряным призером Игр в Пхенчхане, а лыжник и конькобежка завоевали бронзовые медали.

Отметим, что звание ЗМС присваивается всем медалистам Олимпийских игр. По итогам выступления в Пхенчхане оно было присвоено Юлии Белоруковой, Александру Большунову, Алине Загитовой, Михаилу Коляде, Наталье Забияко и Александру Энберту.

Дополнительная информация

https://www.minsport.gov.ru/documents/awards/31793/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sailor1990

Доплачивают за звание или еще какие-то льготы есть? Или просто, чтобы похвастаться?

12:36

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