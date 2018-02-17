Трегубов, Спицов и Воронина стали заслуженными мастерами спорта

Министр спорта РФ Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания заслуженного мастера спорта призерам Олимпиады-2018 Денису Спицову, Никите Трегубову и Наталье Ворониной, сообщает официальный сайт ведомства. 16 февраля скелетонист стал серебряным призером Игр в Пхенчхане, а лыжник и конькобежка завоевали бронзовые медали.

Отметим, что звание ЗМС присваивается всем медалистам Олимпийских игр. По итогам выступления в Пхенчхане оно было присвоено Юлии Белоруковой, Александру Большунову, Алине Загитовой, Михаилу Коляде, Наталье Забияко и Александру Энберту.