Трегубов, Спицов и Воронина стали заслуженными мастерами спорта

Министр спорта РФ Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания заслуженного мастера спорта призерам Олимпиады-2018 Денису Спицову, Никите Трегубову и Наталье Ворониной, сообщает официальный сайт ведомства. 16 февраля скелетонист стал серебряным призером Игр в Пхенчхане, а лыжник и конькобежка завоевали бронзовые медали.
Отметим, что звание ЗМС присваивается всем медалистам Олимпийских игр. По итогам выступления в Пхенчхане оно было присвоено Юлии Белоруковой, Александру Большунову, Алине Загитовой, Михаилу Коляде, Наталье Забияко и Александру Энберту.
Дополнительная информация
- Павел Колобков
- Олимпиада
- Михаил Коляда
- Юлия Белорукова
- Наталья Забияко/ Александр Энберт
- Алина Загитова
- Александр Большунов
- Никита Трегубов
- Денис Спицов
- Наталья Воронина (коньки)
sailor1990
Доплачивают за звание или еще какие-то льготы есть? Или просто, чтобы похвастаться?
12:36