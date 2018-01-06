Трамп поддержал переговоры КНДР с Южной Кореей об участии спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане

Президент США Дональд Трамп положительно оценивает переговоры между КНДР и Южной Кореи о возможности северокорейских спортсменов принять участие в Олимпийских играх-2018.

При этом он выразил надежду на то, что стороны продолжат общение и будут говорить не только о Играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

– Я бы хотел, чтобы переговоры были продолжены и после Олимпийских игр-2018, – приводит NBC слова Трампа. – В нужное время и наша страна будет в них задействована. Мне нравится идея, которая касается того, что они делают относительно Игр в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что представители Северной Кореи согласились провести переговоры с Южной Кореей на следующей неделе.