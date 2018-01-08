Трамп готов обсудить с Ким Чен Ыном участие КНДР в Олимпиаде-2018

Президент США Дональд Трамп отметил, что готов лично по телефону поговорить с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы обсудить участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде-2018. Напомним, что 9 января представители КНДР и Кореи проведут переговоры по этому поводу в демилитаризованной зоне на границе стран.
– Я всегда верил в силу переговоров, – цитирует AFP Трампа, который ранее не раз обменивался с главой КНДР угрожающими сообщениями. – Мы очень тверды в своей позиции, но я готов поговорить с ним. Если бы я не вмешался, этих переговоров бы не было, они не обсуждали бы сейчас Олимпийские игры.
Ранее некоторые политики в США призывали бойкотировать Игры, если в них примет участие КНДР.
Lukaku
Видать, боится Рыжий, что его Толстенький дружбан может что-нибудь этакое отмочить из своей "изоляции" во время ОИ. Вот и перестраховывается, намекая на участие в них северных собакоедов. Бах не фраер, кивнет в унисон пиндосу. Что не сделаешь ради мира на планете.
20:51 8 января
psv57
а что, теперь Трамп на игры допускает?
20:11 8 января
пал
А его какое пиндосье дело до участия КНДР.
19:42 8 января