Трамп готов обсудить с Ким Чен Ыном участие КНДР в Олимпиаде-2018

Президент США Дональд Трамп отметил, что готов лично по телефону поговорить с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы обсудить участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде-2018. Напомним, что 9 января представители КНДР и Кореи проведут переговоры по этому поводу в демилитаризованной зоне на границе стран.

– Я всегда верил в силу переговоров, – цитирует AFP Трампа, который ранее не раз обменивался с главой КНДР угрожающими сообщениями. – Мы очень тверды в своей позиции, но я готов поговорить с ним. Если бы я не вмешался, этих переговоров бы не было, они не обсуждали бы сейчас Олимпийские игры.

Ранее некоторые политики в США призывали бойкотировать Игры, если в них примет участие КНДР.